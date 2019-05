Droga confezionata sotto un sasso al Parco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPACCIO IN CITTÀBELLUNO Droga nascosta sotto un grosso sasso a Parco Bologna. È stata ritrovata nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Belluno che hanno avviato le indagini del caso. La droga è stata posta sotto sequestro: si tratta di circa 20 grammi di marijuana che era confezionata in sacchettini, forse pronta per lo spaccio. Era da tempo che nei controlli a Parco Bologna non emergevano anomalie. Forse la piazza dello spaccio in città, stroncata nei mesi scorsi a Lambioi beach si è spostata? Potrebbe essere una ipotesi....