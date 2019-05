CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DAL TRIBUNALEBELLUNO «Mi hanno detto che Agata Maria era stata trasferita a Treviso per una terapia di 72 ore per salvaguardare le funzioni cerebrali. Ma la mia bambina non è neppure sopravvissuta a quelle 72 ore». E' stata una deposizione molto sofferta, a tratti interrotta dalle lacrime, quella della mamma della bambina morta poco dopo essere stata data alla luce il 27 luglio del 2016 a Oderzo, nel trevigiano. Un parto travagliato in cui, secondo l'accusa dei genitori, i sanitari si sarebbero pervicacemente rifiutati di intervenire con il...