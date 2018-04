«Comuni virtuosi bastonati dal Governo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RABBIABELLUNO Governo ingiusto. San Gregorio nelle Alpi escluso dai fondi: il Comune è troppo virtuoso. Suona paradossale ma è così. La beffa che ha coinvolto San Gregorio ha fatto saltare il naso alla Lega Nord. A Mirco Badole in particolare, sindaco del piazzatosi al 2268esimo posto nella graduatoria del bando «Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio», con l'8% di possibilità di accedere a qualche spicciolo. «È stata data priorità ai Comuni con un disavanzo, è...