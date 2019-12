Comparto edile: patente a punti per i lavoratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVABELLUNO Patente a punti per le imprese edili. Ora si parte. Nei locali della scuola edile di Sedico è stata firmata la convenzione tra l'ente scolastico e Veneto Strade che permetterà al Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno di formare le figure professionali, lavoratori, preposti e direttori di cantiere, impegnati nei cantieri Re.Mo.Ve. (Recupero Montagna Veneta). «La volontà è quella di ambire al rischio zero per i lavoratori quando operano, anche se è impossibile - afferma il direttore generale di Veneto...