Cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri

LA CITTADINANZABELLUNO Diciannove piccoli nati nel 2017 da genitori stranieri, da ieri, hanno la cittadinanza onoraria. A conferirla, davanti ad una platea di bambini in festa radunatisi ieri mattina al Teatro Comunale in occasione della giornata finale della Belluno dei bambini, è stata l'assessore alle politiche scolastiche Valentina Tomasi. Per il quinto anno consecutivo Palazzo Rosso fa la sua parte in tema di diritti ai cittadini stranieri, dando un segnale forte allo Stato. «È una presa di posizione rispetto ad una legge che deve...