LA REPLICA

BELLUNO Dispiacciono, all'assessore ai Lavori Pubblici, Biagio Giannone le critiche rilevate dai cittadini di Borgo Piave. «Una dei lavori che per primi affronteremo già a settembre è quello legato al cavaliere d'argine, con il quale andremo a mettere in sicurezza idraulica l'area delle ex Concerie Colle. Si tratta di un intervento consistente», si parla di 310mila euro. I lavori saranno realizzati dall'Amministrazione con fondi Vaia, arrivati dalla Regione. «Al di là della questione legata alla fontana con i bidoni dell'umido, che Bellunum non ha ancora spostato fa notare Giannone -, il comitato, i cui rappresentati ho già incontrato diverse volte (l'ultima il 30 giugno scorso), mi ha fatto il resoconto di ciò che non va». Sta bene, ma l'assessore ai Lavori pubblici deve fare i conti con il denaro che la collega al Bilancio gli destina. E miracoli non se ne possono fare. «A riprova di quanto l'Amministrazione tiene al quartiere afferma l'amministratore oltre al cavaliere d'argine, ricordo che negli anni scorsi è stato ripristinato il piazzale davanti alle ex Concerie, utilizzato come parcheggio. Negli anni si sono presentati anche problemi legati alle scalette, «anche lì il Comune è intervenuto nel 2018, spendendo 10 mila euro, per rimetterle in sicurezza». Biagio Giannone non si ferma, «una delle cose sulla quale si sono spese più energie riguarda la sala di un edificio di Borgo Piave, dibattuta tra Comune e proprietà. Non era mai stata ceduta, poiché dentro finiva sempre dell'acqua. Un anno e mezzo fa racconta l'assessore mi sono accorto che all'esterno c'era un portico rialzato, ho inviato i tecnici comunali e si è scoperto che l'acqua entrava perchè una grondaia scaricava l'acqua all'interno». Anche la lastra di marmo della fontana comunale, ai piedi delle ex Concerie, è stata sistemata dal Comune «così come il porfido nella piazzetta della chiesa di San Nicolò». (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA