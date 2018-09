Bond torna da Fiuggi con un mandato: preparare il voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTO DI VISTABELLUNO Nessuna caccia a nuovi tesserati, mettendo la bandiera di partito un po' da parte. Per puntare, invece, ad «una adesione non ufficiale a Forza Italia, ma che sia scelta di campo, di centro destra, con il fine di attirare, quindi, la parte civica non populista». Da Fiuggi, con la standing ovation per Berlusconi, alla realtà bellunese. Dario Bond, dal 1994 in Forza Italia e dal 2017 coordinatore provinciale, torna con sguardo lungo: «L'appuntamento forte è per il 2019, con più di 40 Comuni che vanno al rinnovo....