Bond, la prima da deputato vale anche tre voti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESORDIOBELLUNO Bianca, bianca, nulla, bianca, Bond... Nel mare bianco in cui naufragano le prime votazioni a Montecitorio, spunta anche Bond. Non James, l'agente segreto. Ma il meno famoso erborista feltrino. Proprio lui, il deputato di Forza Italia, risultato eletto venti giorni fa. Alla seconda votazione spunta il suo nome. Di sicuro non un auto-voto. Perché il nome di Dario Bond risuona ben tre volte durante lo scrutinio a Palazzo Montecitorio. Succede alla seconda votazione per la presidenza della Camera. Ieri era il primo giorno di...