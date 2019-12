Avena assetato: acquedotto sparito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREStritolata tra le carte e le pastoie burocratiche. La montagna dei feltrini sembra essere stata dimenticata dalla politica locale e dagli enti che dovrebbero invece, non solo tutelarla, ma anche cercare in tutti i modi possibili di rilanciarla e non di assetarla. È certo che gli impianti di risalita del Monte Avena non possono competere con le grandi capitali del circo bianco come Cortina d'Ampezzo o Alleghe, è sicuro però che il suo giro ce l'hanno anche le Buse ma anche le malghe che sono presenti sulla cima dell'Avena visto che...