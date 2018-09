Arriva il freddo: 67 lotti di bosco per fare legna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BANDOBELLUNO L'estate è finita, il freddo sta per arrivare e il Comune di Belluno pensa ai suoi cittadini. Dopo complesse ricognizioni nei boschi del territorio, Palazzo Rosso mette a disposizione 67 lotti di materiale legnoso per ricavare legna da ardere. Chi avesse voglia di armarsi di motosega, avrà tempo fino al 15 ottobre per partecipare al bando e presentare domanda. Possono farsi avanti i cittadini residenti nel Comune di Belluno, a esclusione dei residenti nelle Frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano, territori soggetti a uso...