LAMON/SOVRAMONTE

Il Punto Informativo turistico di Ponte Serra rimarrà aperto per tutto il mese d'agosto. E' posizionato dentro uno chalet al di là del ponte sul Cismon, nell'area del parcheggio del restaurato albergo di Ponte Serra sulla Regionale 50 del Grappa e del Passo Rolle. Un'esperienza fatta lo scorso anno per iniziativa dei Comuni di Lamon e Sovramonte per uno sviluppo turistico dei due altopiani divisi dallo spaccato della Val Cismon dove scorre l'omonimo torrente. Il coordinamento è delle due Pro Loco, Lamon e Sovramonte. Nell'ufficio si alternano coppie di volontari. Ieri mattina domenica 2 agosto c'era per Lamon una studentessa liceale Eleonora Eboli (foto) coordinata da una signora dell'amministrazione comunale di Lamon che vuole restare anonima e che ci ha fatto il punto: «C'è stato un grande passaggio ieri e anche oggi seppur di meno del solito. Molti italiani. Mancano rispetto allo scorso anno gli stranieri. Ieri sera a Lamon abbiamo fatto un concerto gradito e partecipato. A Lamon girano molti veneti, segno che il conavirus ha dato una spinta verso la montagna».

La studentessa si impegna molto. Molti si fermano a chiedere e prendono la brochure informativa. Arriva un motociclista bergamasco diretto a Corvara, un buon gruppo di Firenze, altri di Padova, stanieri con la moto e così si va avanti. La signora dell'amministrazione comunale, che di suo ha un B&B ci tiene allo sviluppo del territorio lamonesesovramontino.

«Dopo il fine settimana di luglio - spiega -, per tutto agosto, il puno informativo sarà aperto martedì, mercoledì, giovedì e sabato ore 10,30-12,30, venerdì ore 16-18 e domenica ore 9,30-12. Ricordiamo che il museo Archeologico in centro a Lamon è visitabile gratuitamente per tutto il mese d'agosto».

Valerio Bertolio

