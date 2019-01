Ancora nessuna traccia del runner: «Aiutateci a cercarlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE RICERCHEBELLUNO Sembra non esserci alcuna traccia di Riccardo Tacconi, 58 anni, di Milano. Dell'uomo non si hanno più notizie da venerdì mattina, quando si è allontanato dalla sua abitazione di villeggiatura sul Nevegal per andare a correre e non è più ritornato. Ieri la giornata ha visto impegnati 130 soccorritori che hanno battuto le zone del Nevegal, oltre ai droni del Soccorso Alpino e vigili del fuoco che hanno perlustrato dall'alto, come l'elicottero dei pompieri Drago arrivato da Mestre. In serata l'appello della figlia di...