Alberi schiantati: i contributi «Prima però un censimento»

NEI BOSCHIBELLUNO La fretta non è sempre cattiva consigliera. Nel caso del legname schiantato dal maltempo, è la condizione obbligatoria e necessaria. Del resto, le imprese boschive e il settore del legno lo dicono da tempo: «Bisogna fare in fretta». Quindi, ben vengano le nuove risorse che sono state stanziate per la gestione del legno da un accordo tra Intesa Sanpaolo e FederLegnoArredo. Ma devono andare a braccetto con la ricognizione delle foreste e con il recupero dei tronchi. In fretta, visto che a terra ci sarebbero oltre 15 milioni...