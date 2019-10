Addetti all'ospitalità, nei corsi della Fondazione c'è posto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OSPITALITÀBELLUNO C'è tempo ancora una settimana per iscriversi al Corso di formazione per addetti all'ospitalità nell'area dolomitica bellunese, organizzato dalla Fondazione Giovanni Angelini- centro studi sulla montagna, per conto della Fondazione Dolomiti Unesco. Ci sono già 36 iscrizioni, ma il numero massimo di partecipanti è di 50. «Abbiamo ricevuto adesioni da parte di numerosi b&b e case per ferie spiega Ester Cason Angelini -, ci saranno 5 rifugi, e solo 4 alberghi. L'appello è di invitare gli albergatori a farsi avanti, è...