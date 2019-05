Acacie senza i fiori: miele bellunese addio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

METEO IMPAZZITOBELLUNO Non c'è più tempo. L'agricoltura bellunese è in ginocchio. Pioggia, neve e freddo hanno praticamente azzerato la produzione di miele, per mais e cereali si parla di una vera e propria strage mentre la raccolta del foraggio subirà una riduzione del 50%. Una partenza di stagione nera che di più non si può, tanto che Coldiretti già pensa di dichiarare la stato di calamità. Il panorama è scuro: un'annata così non si vedeva da anni.I DANNIAnche se domani il meteo decidesse di essere clemente, il sole di fine maggio...