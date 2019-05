CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAMILANO A scaldare la folla ci pensa Boris Kollar, polacco a capo del partito Sme Rodina: «I politici tradizionali rubano solo, mentono e truffano. Supportano le persone più ricche e se ne fregano della gente comune. È ora di mandarli dove meritano: in una discarica». Boato di approvazione, questa è musica per le orecchie degli elettori riuniti in piazza Duomo dal segretario leghista Matteo Salvini. Che in vista del voto europeo di domenica prossima chiude la campagna elettorale chiamando a raccolta undici leader sovranisti....