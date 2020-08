Ubriaco a zig zag e contromano alla guida del furgone, panico in Valsugana

VICENZA - Nella prima serata di ieri sono arrivate numerose segnalazioni al 112 della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, da parte di alcuni conducenti spaventati in transito sulla ss 47 Valsugana. Un furgone, a velocità sostenuta, guidava a zigzag lungo la carreggiata, invadendo a tratti la corsia opposta di marcia. L'intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Rosà e della Sezione Radiomobile ha permesso di bloccare il veicolo.



L'uomo alla guida, nonostante gli venisse intimato dagli agenti di spegnere il motore e scendere dal furgone, è rimasto immobile al volante, in evidente stato di alterazione. Una volta sceso ha cercato di scappare, ma senza successo. A causa del suo ingestibile stato di agitazione l'uomo, un 32enne di origini pakistane, è stato portato all'ospedale San Bassiano per essere sedato. Gli esami hanno riscontrato un tasso alcolemico importante, pari a 3,24 g/l. L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura per resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebrezza e guida senza patente.