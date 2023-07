Valdagno, due arresti in pizzeria: rinvenute più di 60 dosi di cocaina e 250 grammi di hashish

VALDAGNO - alle 20.30 circa del 25 luglio 2023, due soggetti di nazionalità italiana sono stati tratti in arresto dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Vicenza, per detenzione e spaccio sostanze stupefacenti in concorso tra loro.

A seguito di un controllo di alcuni consumatori di sostanze stupefacenti della zona trovati in possesso di alcune dosi di cocaina, i militari hanno proseguito le indagini all'interno di una pizzeria nel comune di Valdagno (VI), procedendo a perquisire il locale/personale all’interno dell’esercizio pubblico.

Questa circostanza ha permesso loro di rinvenire nella disponibilità del titolare della pizzeria 18 dosi di cocaina (16 grammi), e nella disponibilità del pizzaiolo altre 22 dosi (16 grammi), insieme ad euro 800 euro.

Le successive perquisizioni presso le rispettive abitazioni, hanno permesso di rinvenire altri 27 grammi di cocaina, 250 grammi di hashish, un bilancino, del materiale per il confezionamento ed un ammontare di denaro pari a 7.200 euro. I due soggetti sono stati tratti in arresto e associati presso la casa circondariale di Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria vicentina.