Vicenza. Consegna 2 grammi di cocaina ad un controllo, ma in casa ha altri 3 chili di hashish e marijuana: arrestato. Video

VICENZA - La guardia di finanza ha arrestato un cittadino trovato in possesso di quasi 3 kg di stupefacenti: oltre 2,3 kg, hashish, mezzo chilo di marijuana e 2 grammi di cocaina. L’uomo, di nazionalità albanese e già con un precedente arresto per spaccio di droga nel 2007, appena fermato dai finanzieri vicentini nelle vicinanze della propria abitazione, per un normale controllo di polizia, ha subito consegnato un involucro contenente 2 grammi di cocaina. Ma il suo atteggiamento, visibilmente nervoso, ha fatto scattare poi le successive operazioni di perquisizione domiciliare che hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro la restante quantità di sostanze e di altro materiale necessario per taglio e confezionamento delle dosi: un bilancino di precisione, una macchinetta per sottovuoto, oltre a un telefono cellulare e una bomboletta spray al peperoncino.

L'attività da parte della guardia di finanza è continuata insieme alle unità cinofile con i controlli sui treni della tratta Vicenza/Schio e proseguirà per tutto il periodo estivo.