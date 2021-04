Sudan, spari al vescovo, la madre: «La vicinanza del Papa è una gioia»

VICENZA - «Tante persone ci sono vicine in questo momento, sono accanto soprattutto a Christian. Conoscere però la vicinanza del Papa è una gioia immensa per noi, Francesco per il popolo del Sud Sudan sta facendo tantissimo e gli siamo infinitamente grati». Lo dice Marcellina Leder, madre di padre Christian Carlassare, il missionario-vescovo ferito ieri in Sud Sudan.

«L'episodio di mio figlio è grave, ma si può risolvere. Tragedie che per le famiglie di quel Paese - dice riferendosi al Sud Sudan - sono all'ordine del giorno. Il dolore che noi proviamo oggi è un dolore che quel popolo prova da anni. Pregheremo anche questa sera per Christian, ma soprattutto per quel popolo. Martoriato. Pensiamo anche alle armi che costruiamo e vendiamo a questi popoli. Senza armi le tragedie sarebbe di meno, meno gravi. Qualche giorno fa sono stati uccisi più di venti ragazzi, queste cose sono inaccettabili», dice la madre del missionario a Vatican News.

Questa mattina Marcellina Leder ha ricevuto un messaggio dal figlio con parole tratte da un sermone di San Pietro Crisologo sul valore della sofferenza, un segno «d'amore verso di voi». «Non so come abbia fatto, dopo l'intervento di questa notte di un'ora e mezza alla gamba destra. Ha avuto la forza di scrivere queste parole e desidero condividerle con voi», conclude la madre di Carlassare.