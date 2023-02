Traffico di stupefacenti e abuso di alcol, negozio deve chiudere per 30 giorni dalle 18 alle 7 del mattino

VICENZA - Nel corso del 2022 le forze di polizia sono dovute intervenire più volte all’interno del negozio per traffico di stupefacenti e abuso d’alcol tra i clienti. Durante i controlli gli agenti hanno identificato in più circostanze avventori dediti allo spaccio, subendo anche aggressioni verbali da parte di clienti che avevano bevuto troppo.

Di qui la decisione del sindaco di intervenire per ragioni di pubblica sicurezza, disponendo, per un negozio di vicinato di corso Santi Felice e Fortunato, una significativa riduzione dell’orario di vendita, con obbligo di chiusura dell’attività per 30 giorni dalle 18 alle 7 del mattino.

«I negozi di vicinato possono essere un importante presidio del territorio – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine – portando vitalità e servizi nei quartieri, oppure possono diventare luoghi di aggregazione di malintenzionati che disturbano e delinquono. L’amministrazione starà sempre dalla parte dei commercianti che rispettano le norme e che, con la loro presenza, contribuiscono a rendere un quartiere vivo e accogliente, perseguendo con determinazione chi, come in questo caso, si mette dalla parte del torto, con grave pregiudizio per la sicurezza pubblica. Ci auguriamo che i 30 giorni di chiusura anticipata del negozio siano sufficienti a far rientrare la situazione nella normalità».