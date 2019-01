Vende birra fuori orario: multata di 500 euro, rischio chiusura

di Luca Pozza

VICENZA - E' stata sorpresa a vendere unain orario in cui i negozi non possono farlo e per questo è stata sanzionata con. Ma trattandosi di un negozio più volte sanzionato per questa violazione, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha chiesto agli uffici competenti di verificare la possibilità di disporre unaIl fatto è accaduto ieri sera in viale Verona, nella zona ovest della città, dovestavano effettuando alcuni appostamenti per verificare il rispetto del divieto per i negozi di vicinato di vendere alcolici dalle 20 alle 7 del mattino. Alle 22.30, mentre le altre attività della zona risultavano chiuse, gli agenti hanno notato una persona aggirarsi tra gli scaffali del negozio e, successivamente, fermarsi alla cassa con una lattina di birra. All'uscita l'uomo, fermato e identificato, ha mostrato la lattina, confermando di averla appena acquistata per 1 euro pur non potendo esibire lo scontrino per averlo, a suo dire, appena gettato.Gli agenti sono quindi entrati nel negozio e benché la titolare, contrariata, abbia asserito di non aver venduto alcuna birra, le hanno elevato una sanzione di 500 euro per non aver rispettato il divieto di vendita notturna di alcolici. Ma ora i guai potrebbero non essere finiti.