VICENZA - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza continua ad intensificare la sua azione contro i traffici illeciti e la repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti, impiegando vari equipaggi operativi sulle strade.

Durante uno dei consueti controlli notturni nel capoluogo Berico, una pattuglia del Gruppo Vicenza ha fermato un'auto su Viale Riviera Berica, trovandovi a bordo due persone. Durante l'ispezione, sono stati scoperti e sequestrati 0,20 grammi di hashish addosso al conducente di origine pakistana e successivamente altri 40 grammi della stessa sostanza occultati dal passeggero italiano, insieme a €720 in contanti, sospettati di provenire da attività illecite. In seguito alla perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati ulteriori 10 grammi di hashish presso l'abitazione del passeggero.

Di conseguenza, il soggetto italiano è stato deferito alla Procura della Repubblica per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, mentre il soggetto pakistano è stato segnalato alla Prefettura per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti, e la sua patente è stata ritirata per essere stato trovato in possesso di droghe mentre guidava.

Durante gli stessi servizi antidroga, sono stati effettuati controlli con l'ausilio delle unità cinofile in aree ad alto flusso come Campo Marzio e l'Autostazione SVT, dove sono state controllate decine di persone, soprattutto durante le ore serali e notturne del fine settimana.