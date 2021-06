Sorsi d'autore in villa: Berlinguer e Corona a Montecchio, Cottarelli a Susegana

MONTECCHIO M./SUSEGANA - Per Sorsi d’autore 2021 il 2 luglio alle 19.30 in Villa Cordellina a Montecchio Maggiore (Vicenza) è in programma l’incontro con Bianca Berlinguer, giornalista di Rai 3 e conduttrice di Carta Bianca, e Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore che rispettivamente presenteranno "Storia di Marcella che fu Marcello" (La nave di Teseo 2019) e "L’ultimo sorso. Vita di Celio" (Mondadori 2020). Modera Luca Telese, di La7. Poi al Castello di San Salvatore di Susegana (Treviso), il 4 luglio, appuntamento con l'economista Carlo Cottarelli.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Sorsi d'autore, ecco i protagonisti nelle ville venete. E Corona... NORDEST Ecco chi c'è a Sorsi d'autore 2021 e le ville venete...

Marcella che fu Marcello

Protagonisti dell’incontro organizzato da Fondazione Aida in collaborazione con la Regione del Veneto i profili di due personaggi con esistenze molto diverse, Marcella e Celio, uniti agli autori, Bianca Berlinguer e Mauro Corona, da una profonda amicizia. In "Storia di Marcella che fu Marcello" Berlinguer traccia la vita di Marcella Di Folco, all’anagrafe Marcello, conosciuta durante un servizio a Venezia per il Gay Pride. Una vita iniziata in un quartiere di Roma nel 1943 che prosegue in una lunga ricerca che la porterà a diventare pienamente donna nel 1980. Una confessione affidata a Bianca Berlinguer che l’ha fedelmente riportata, come solo sa fare un’amica.

Celio, spunti autobiografici

In "L’ultimo sorso. Vita di Celio", Mauro Corona si riscopre bambino, mettendo nero su bianco le parole dell'anziano amico e compagno di bevute, alla ricerca delle radici di un male di vivere sempre scacciato e mai sopito. Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del protagonista di questo romanzo, dietro le cui vicissitudini si legge in controluce l'autobiografia dell'autore. Come il vecchio accendino a benzina, ereditato dal maestro, l'allievo tiene viva la fiamma del ricordo e fa luce sul potere dell'amicizia, rara e inafferrabile ma capace di farsi salvifica nell'ostilità e nell'indifferenza del mondo.

L'economista e la principessa

Si prosegue domenica 4 luglio al Castello di San Salvatore, dove Carlo Cottarelli presenta "All’inferno e ritorno" (Feltrinelli). Modera Luca Telese. Le domande chiave della serata: quali sono le sfide che dobbiamo accogliere per raggiungere una crescita sostenibile annua? E che tipo di giustizia sociale vogliamo?

Carlo Cottarelli, noto economista, spiegherà la sua “ricetta, che è anche oggetto del libro, con sottotitolo "Per la nostra rinascita sociale ed economica". Un libro politico perché, - come si legge nella prefazione - nel parlare di come la società italiana dovrebbe evolversi parte da un principio ideale: la pietra angolare della nostra società deve diventare la possibilità, per tutti, di avere un futuro nella vita, indipendentemente dalle condizioni in cui si è nati (…). Da questo ideale di uguaglianza di possibilità e di premio al merito si possa ricavare un’intera agenda politica, in tutti i suoi aspetti sociali ed economici”.

Durante l’incontro sarà presente anche la principessa Isabella Collato de Croÿ, erede dei Collalto, la dinastia che dal 1110 presidia queste colline della Marca, occupandosi della valorizzazione del Castello di San Salvatore, uno dei più sontuosi e suggestivi fortilizi tardomedievali d’Europa.

Le degustazioni

A Montecchio Maggiore, alle 17 e alle 18 sarà possibile prendere parte alla visita alla dimora storica, mentre alle 18 è in programma la degustazione guidata di vini Cantina Falezze di Luca Anselmi a cura di Ais Veneto.

A Susegana alle 16 e alle 20.45 sarà possibile prendere parte alla visita alla dimora storica, mentre alle 18 è in programma la degustazione guidata di vini Cantina Conte Collalto a cura di Ais Veneto.

Inoltre, durante gli eventi sono previsti assaggi di: formaggi del Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago, Salumi Eustacchio, prodotti Bassini 1963, pasta Dalla Costa Alimentare.

Gli eventi sono organizzati con il patrocinio (Montecchio) de Il Gazzettino, la Provincia Vicenza Rete Eventi, il Comune di Montecchio Maggiore, con il sostegno di Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago, Bassini 1963, partner tecnici: Galileo Ristorazione, Green Gate Packaging, e (Susegana) con il patrocinio de Il Gazzettino, la Provincia Treviso Rete Eventi, il Comune di Susegana, con il sostegno di Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago, Bassini 1963, Dalla Costa Alimentare.

I posti sono limitati, per accedere agli eventi è consigliato richiedere l’accesso sul sito www.fondazioneaida.it/negozio

Info: bit.ly/sorsi_autore_2021 - 045 8001471 – fondazione@fondazioneaida.it