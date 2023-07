Scontro tra due auto, una sfonda la vetrata, finisce in un bar e centra un cliente: è grave

BASSANO DEL GRAPPA - Nello scontro tra due auto una è finita per sfondare la vetrata di un bar travolgendo un avventore che stava bevendo un caffè. L'incidente è accaduto a Bassano del Grappa (Vicenza). Sul posto due ambulanze del 118 che hanno trasportato in condizioni gravi all'ospedale San Bassiano sia il conducente dell'auto che l'uomo investito e i Vigili del fuoco impegnativo a mettere in sicurezza il locale che ha subito diversi danni.

Ultimo aggiornamento: 16:29

