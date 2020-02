Renzo Rosso: Cash agevolato per tutte le aziende che operano col gruppo

BREGANZE - Otb: Renzo Rosso estende a tutte le aziende del gruppo l'accordo Cash sul credito agevolato. Il programma di sostegno finanziario alla filiera produttiva lanciato nel luglio 2013 da Staff International, società del gruppo Otb, che consente ai suoi migliori fornitori il pagamento anticipato delle forniture e l’accesso al credito a condizioni agevolate, è stato alargato a tutte le aziende del gruppo. Il programma Cash ha superato i 210 milioni di euro, di cui 50 solo nel 2019. Otb (a cui, oltre a Staff International, fanno capo anche Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri e Brave Kid) ha deciso di allargare il perimetro di Cash alla supply chain di tutte le aziende del gruppo. Cash sarà accessibile a tutti gli attori della filiera produttiva italiana e a selezionati fornitori esteri del gruppo (fornitori di materie prime di tessuti e accessori, fornitori di prodotto commercializzato, laboratori di façon, tintorie, lavanderie, stirerie), classificati come ‘virtuosi’ sulla base di un rating ponderato definito da Otb. Staff International ha attualmente un network di 850 fornitori (di cui circa 750 italiani) per un volume di acquisto annuo pari a 200 milioni di euro (di cui il 90% in Italia). Con l’estensione di Cash alla supply chain italiana di tutte le aziende del gruppo, a questi 200 milioni si aggiungeranno ulteriori 70 milioni.

Ultimo aggiornamento: 17:33

