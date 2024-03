VICENZA - Un altro passo per completare la gamma e valorizzare il lusso made in Italy. Il gruppo Otb di Renzo Rosso ha acquisito la maggioranza del Calzaturificio Stephen, storica azienda vicentina attiva nella produzione di calzature donna e uomo di alta gamma e già fornitore per i prodotti calzaturieri di lusso dei brand del gruppo veneto da oltre vent'anni. Otb nel 2023 ha segnato ricavi per 1,9 miliardi e vanta nella sua scuderia marchi come Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf, in vista la quotazione in Borsa. L'acquisizione è arrivata tramite la controllata Staff International.

L'operazione rientra nella strategia di Otb di acquisire know-how e capacità produttiva altamente qualificata in categorie merceologiche strategiche per lo sviluppo dei brand del Gruppo. Focus in linea con l'investimento di Otb nella campagna Made, un'iniziativa di promozione delle migliori storie imprenditoriali Made in Italy dei fornitori del gruppo presentata con il Ministro Urso, tra questi c'era anche la Stephen. L'ingresso nel capitale di Stephen da parte del Gruppo Otb garantirà ulteriore stabilità all'azienda calzaturiera veneta, fondata nel 1967 da Francesco Bertollo. Attraverso l'operazione, Otb si affianca infatti alla famiglia imprenditoriale fondatrice, oggi alla seconda generazione e rappresentata dai tre fratelli Stefano, Antonella e Valeria Bertollo.

«I brand di Otb sono riconosciuti nel mondo per originalità, creatività e artigianalità dei capi, grazie all'uso di materie prime di altissima qualità e alle competenze dei nostri maestri del saper fare. Abbiamo fatto del Made in Italy il nostro marchio di fabbrica, grazie alla stretta collaborazione con le aziende della nostra incredibile filiera: una ricchezza unica che ci rende estremamente competitivi a livello internazionale ha spiegato in una nota Renzo Rosso, presidente e fondatore di Otb . Per questo come gruppo scegliamo di investire in realtà locali che fanno grande la moda italiana nel mondo, per garantire loro una continua crescita e uno sviluppo sempre più sostenibile». Il calzaturificio di Pianezze (Vicenza) ha 70 dipendenti e un fatturato che nel 2022 raggiungeva una decina di milioni.