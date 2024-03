VICENZA - Nuova diversificazione per Renzo Rosso, questa volta nelle cliniche estetiche. Dopo aver ceduto il 10% di Masi alla famiglia Boscaini per chiudere amichevolmente un contenzioso legale, l’imprenditore veneto con la sua Red Circle Investment ha acquisito il 51% di Villa Brasini Group. Fondata dalla coppia di imprenditori Diletta Siniscalchi Minna e Riccardo Scifo, la società ha archiviato nel 2022 un giro d’affari vicino ai 2 milioni di euro con presenze, come scrive Milano Finanza, situati in molte città italiane come Milano, Roma, Napoli, Forte dei Marmi e Monte Carlo. Villa Brasini, specializzata in medicina estetica, chirurgia plastica, laserterapia, tricologia e nutrizione, è ormai un punto di riferimento per molte Vip, tra le quali Chiara Ferragni, Ilary Blasi, Belen Rodriguez, Melissa Satta e l’attrice americana star di Hollywood Drew Barrymore. Con l'entrata in scena di Rosso c'è una forte probabilità che Villa Brasini possa compiere un ulteriore salto dimensionale, sia in termini di espansione geografica che, magari, di acquisizione di una clientela ancora più vasta e prestigiosa. Questo sviluppo potrebbe beneficiare enormemente della rete di contatti e delle relazioni nel mondo della moda e del jet set che l'imprenditore di Diesel e Otb ha saputo tessere nel corso degli anni. Non è la prima volta che l’imprenditore nato a Brugine (Padova) e con base operativa del gruppo a Breganze (Vicenza) si avventura nel settore del beauty con investimenti significativi. Lo scorso agosto, ha collaborato con importanti famiglie dell'imprenditoria come Marzotto, Veronesi e Branca per investire in Regi, un gruppo cremonese di fama internazionale specializzato nello sviluppo e nella produzione di prodotti per il make-up. Questa operazione è stata portata a termine attraverso Tec Beauty, un veicolo di investimento creato nell'ambito di un'iniziativa di club deal promossa dal management di The Equity Club e Mediobanca.



FILM PREMIATO

Proprio ieri Rosso ha vinto il premio speciale Film Impresa-Unindustria alla creatività per la realizzazione della campagna M.A.D.E. - Made in Italy, Made Perfectly. Il riconoscimento gli viene assegnato nell’ambito della seconda edizione del premio Film Impresa, l’iniziativa a ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria dedicata alla premiazione dei documentari sull'impresa italiana.