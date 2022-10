Nicolò D'Amico nuovo vicario del Questore di Vicenza. Ha gestito la sicurezza del concerto di Vasco Rossi

VICENZA - Nicolò D'Amico, primo dirigente della polizia di Stato, è il nuovo Vicario del questore di Vicenza. Incarico che D'Amico aveva già ricoperto nella questura di Belluno.

Il curriculum

Laureato in Giurisprudenza, Master in Cooperazione internazionale, D'Amico è entrato in Polizia nel 1990. Ha prestato servizio in numerose Questure tra cui Genova, Treviso, Nuoro, Modena e Padova, occupandosi negli anni Novanta e a inizio anni 2000, prevalentemente, di antiterrorismo e comunicazione istituzionale.

Esperto di sicurezza nei grandi eventi

Tra le sue esperienze, D'Amico annovera anche quella della sicurezza nei grandi eventi. E' stato in particolare responsabile dei servizi di sicurezza in occasione del «G8» di Cison di Valmarino nel 2011 e al Festival del Cinema di Venezia nel 2014 e nel 2016. Ha anche costruito il sistema di safety e security di «Modena Park» in occasione del concerto di Vasco Rossi a Modena nel luglio 2017, a cui parteciparono 225mila persone. Infine, è stato supervisore del sistema di sicurezza in occasione dei Mondiali di sci a Cortina 2021.