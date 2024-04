Prende il cordolo, vola con la Bmw e si incastra nel Tir: ferito

SARCEDO - Alle 17.15, di lunedì 8 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via delle Monache a Sarcedo per un’auto che dopo aver preso un cordolo è letteralmente volata finendo incastrata tra la cabina guida e il semirimorchio di un autoarticolato: ferito l’automobilista. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’automobilista della Bmw serie 3 è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale a Santorso.