Tre amici ventenni sorpresi dal temporale si perdono nel bosco: ritrovati

POSINA - Ritrovati ieri sera i tre ragazzi in difficoltà sopra Contrà Bettale dal Soccorso alpino di Arsiero. I tre amici ventenni di Creazzo erano partiti verso le 14, avevano risalito la Strada delle Gallerie sul Pasubio, per scendere dalla Strada degli Scarubbi. In tuta e scarpe da ginnastica, dopo essere stati sorpresi da un temporale, avevano perso il sentiero in discesa tagliando dritti nel bosco e, giunti a una casera, avevano chiesto aiuto.

Risaliti alle coordinate del punto in cui si dovevano trovare, due squadre sono partite alla loro ricerca: i soccorritori li hanno cosi ritrovati, infreddoliti, fuori della casa e li hanno riaccompagnati alla loro auto a Bocchetta Campiglia. L'intervento si è concluso alle 22.30. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

Nella parte alta del Pasubio la neve e ancora abbondante e alcune gallerie sono parzialmente istruite. Per non rischiare pericolose scivolate è quindi necessario muoversi con l'opportuna attrezzatura e con esperienza.