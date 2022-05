Ultimo appello per la B: al Menti stracolmo Vicenza ospita Cosenza per l'andata della doppia sfida. Probabili formazioni

VICENZA - 180 minuti per giocarsi la B. Per restare nell'élite del calcio italiano o per scendere in C. Questa sera alle 20.30, in un vecchio e glorioso stadio Menti pieno come non mai negli ultimi anni, i biancorossi, rimessa nel cassetto da tempo la nuova maglia dalla grafica un po' strana che aveva fatto infuriare le tifoserie, hanno l'opportunità per partire con il piede giusto nella doppia sfida con i calabresi di Cosenza, nel primo turno dei playout.

Si tratta dell'ultima spiaggia per la B, sia per il Vicemza che per il Cosenza. I calabresi arrivano al Menti con una rosa non completa, i biancorossi invece sembrano sostanzialmente al completo. Devono approfittare del primo match in casa, per poi affrontare con determinazione il ritorno in Calabria. In ogni caso i cosentini stanno bene: anche loro hanno vinto due dei tre ultimi incontri.

Miracoloso il percorso delle ultime tre giornate del Lane, che pareva spacciato: con la maglia a righe che ricorda quella storica, tre vittorie e l'aggancio dei playout "dentro o fuori", con le cicliegine del successo ad Alessandria e, prima, di quello incredibile con il Lecce al Menti.

I tifosi del Cosenza, per le disposizioni di sicurezza, dovranno raggiungere l’uscita autostradale di Vicenza Est e lasciare le auto nel parcheggio vigilato del casello, da dove saranno poi trasferiti fino al settore Curva Nord dello stadio Menti su autobus predisposti per loro.

Probabili formazioni.

Lanerossi Vicenza (all. Baldini): Contini, Brosco, De Maio, Bruscagin, Maggio, Cavion, Bikel, Lukaku, Ranocchia, Diaw, Da Cruz. Disponibili Grandi, Confente, Pasini, Padella, Cappelletti, Boli, Zonta, Greco, Cester, Dalmonte, Giacomelli, Meggiorini, Teodorczyk.

Cosenza (all. Bisoli): Matosevic, Rigione, Camporese, Vaisanen, Bittante, Gerbo, Carraro, Vallocchia, Liotti, Larrivey, Caso. Disponibili Vigorito, Sarri, Hristov, Di Pardo, Kongolo, Palmiero, Voca, Boultam, Sy, Pandolfi, Arioli, Zilli.