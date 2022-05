Playout salvezza, Vicenza-Cosenza: stadio Menti esaurito per la sfida di giovedì sera

VICENZA - La gara d'andata dello spareggio playout fra L.R. Vicenza e Cosenza, in programma giovedì sera alle 20.30 al Menti, avrà una cornice di pubblico straordinaria. Questa mattina, 10 maggio, come informa la società, sono andati esauriti tutti gli ultimi biglietti disponibili per la vendita libera anche presso lo store dello stadio, che ieri era stato preso d'assalto con tifosi in coda sino a 4 ore per acquistare un tagliando.

I possessori del «mini abbonamento» per il girone di ritorno potranno continuare ad acquistare il loro posto riservato, presso i punti vendita abituali e online sul sito, sino alle ore 15, di giovedì. Eventuale biglietti non confermati verranno messi in vendita libera dalle ore 16, ma si presume saranno limitati. Alla fine saranno 10 mila i tifosi biancorossi sugli spalti, mentre l'intera gradinata nord sarà destinata ai supporter calabresi, provenienti dalla Calabria e da diverse città italiane del Nord e Centro Italia.

Secondo una stima le richieste dei tifosi del Vicenza avrebbero consentito di riempire uno stadio con una capienza di 18-20 mila persone.