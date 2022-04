Vicenza-Lecce, dopo il gol di Strefezza petardo in campo dal settore ospiti: il portiere Contini stordito chiede il cambio. Cosa può succedere

Un petardo dal settore ospiti in festa che rischia di rovinare un'intera stagione. In Serie B, in Vicenza-Lecce, dopo il gol di Strefezza al 69' è stato lanciato un petardo dal settore ospiti giallorosso in festa. La poca distanza dal terreno di gioco della curva ha fatto sì che quest'ultimo esplodesse a pochi metri sia dai giocatori del Lecce che dal portiere del Vicenza, Contini. Ma mentre i giocatori giallorossi non hanno accusato problemi, il numero uno di proprietà del Napoli è rimasto a terra visibilmente stortito, toccandosi le orecchie. Problemi anche per un raccattapalle che si trovava proprio nei pressi dell'area dove è stato lanciato il petardo. Dopo l'intervento dello staff medico, ha chiesto il cambio ed è uscito in barella. Il gioco è stato interrotto con l'arbitro che ha iniziato un lungo colloquio con il responsabile dell'ordine pubblico.

Il rigore e i 14' di recupero

Dopo oltre 10' la partita è ricominciata. Il risultato sono stati 14' di recupero, al quarto dei quali Diaw ha segnato su rigore il gol del pareggio. Poco prima sul dischetto era andato Meggiorini, che si era fatto neutralizzare. Ma l'arbitro Mariani lo ha fatto ricalciare perché il portiere Gabriel non era sulla linea di porta (ma leggermente più avanti) al momento del tiro. E al 102' la beffa per il Lecce: il sinistro di Ranocchia trafigge Gabriel e porta avanti il Vicenza.

70' Bombe carta e fumogeni che colpiscono Contini costretto ad uscire dal campo e un raccattapalle#ForzaVicenza #ForzaLane — L.R. Vicenza (@LRVicenza) April 30, 2022

Cosa può succedere ora

I tifosi del Lecce tremano, perché il club si sta giocando la Serie A. Il lancio di petardi non è di certo una novità negli stadi italiani e spesso i club se la sono cavata con una multa. A decidere sarà il giudice sportivo dopo aver visionato il referto dell'arbitro. Se il Lecce si gioca la promozione in Serie A inseguita una stagione intera, il Vicenza se la passa male perché è in piena zona retrocessione.