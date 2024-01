Alla Npc non riesce l'impresa: vince la capolista Montecatini 75-80. Foto

RIETI - La Npc Rieti non riesce a battere la capolista Herons Montecatini che passa al PalaSojourner 75-80 nella diciannovesima giornata del girone A di Serie B.

Importante l’allungo dei toscani a fine secondo periodo (+14).

Nella ripresa Roderick non rientra in campo, gli ospiti si portano fino al più 24 ma gli amarantocelesti ci provano comunque guidati da Zucca e Markovic: Da Campo nel finale regala una speranza portando i suoi a un possesso di distanza, ma i ragazzi di coach Ponticiello devono arrendersi.

Primo quarto

Partenza a razzo degli ospiti che sfruttano le basse percentuali al tiro della Npc: la tripla di Chiera vale il 7-1 Herons. Reazione amarantoceleste con Cassar che banchetta sotto canestro. Tripla di Roderick e canestro di Da Campo per il 10-10. Le squadre si rispondo a cronometro fermo con la Npc che firma il primo vantaggio grazie a Cassar (16-15). Natali chiude le marcature e porta Montecatini avanti sul 17-19 al termine del primo periodo.

Secondo quarto

Break di Radunic che in uscita dalla panchina si fa subito trovare pronto: due canestri da sotto del lungo ospite valgono il 17-23. Radonic martella la difesa reatina con la tripla, poi si complica inevitabilmente la gara della Npc: antisportivo di Cassar, tecnico di Roderick e gioco da tre di Radonic che portano i toscani sul 19-32. La Npc non demorde e firma con Cassar e Zucca un contro-parziale di 8-0 (27-32). Chiera, Radunic e Natali in un amen replicano con due triple e un canestro in contropiede per tornare sul più 13 (27-40). Non ha intenzione di fermarsi Chiera che dopo i liberi di Markovic mette a segno un’altra tripla: si va all’intervallo lungo sul 29-43.

Terzo quarto

Al rientro in campo è ancora Montecatini a dettare il ritmo: il canestro di Sgobba vale il più 20 (29-49), mentre la Npc, senza Roderick in campo, fatica ad attaccare e si sblocca dopo quasi 4 minuti con Markovic (31-49). La Herons gioca sul velluto e con Radonic e Lorenzetti va sul 34-58. L’Npc prova a ridurre lo svantaggio: Da Campo in contropiede appoggia per il 43-60 con cui si chiude il terzo quarto.

Quarto quarto

La Npc vuole regalarsi una speranza con Markovic e Zucca per rientrare in partita (52-66). Zucca e Markovic rispondono dopo la tripla di Sgobba e a cinque minuti dalla fine firmano il meno 10 (59-69). Chiera e Sgobba sono letali e la Herons si ritrova così sul più 15 (59-74). Sono ancora Zucca e Markovic ad accorciare: i liberi della guardia della Npc riportano i padroni di casa sul meno 7 (67-74). Arrigoni e Chiera segnano a cronometro fermo a un minuto dalla fine, Da Campo replica con due canestri importanti che valgono il meno 2 a 8 secondi dalla fine (74-76). Benites mandato in lunetta (74-78), Melchiorri subisce fallo, segna il primo, sbaglia il secondo regalando però il pallone alla Herons a 4 secondi dal termine. Chiera dalla lunetta manda i titoli di coda: Montecatini passa 75-80.

Tabellini

Npc Rieti – Herons Montecatini 75-80

Parziali: 17-19; 12-24; 14-17; 32-20

Quintetti

Npc Rieti: Roderick, Markovic, Da Campo, Zucca, Cassar

Herons Montecatini: Benites, Arrigoni, Chiera, Sgobba, Natali

Npc Rieti: Mele, Da Campo 19, Markovic 21, Melchiorri 3, Cassar 10, Bacchin 1, Del Sole, Perella, Roderick 3, Reginaldi, Margarita, Zucca 18. All. Ponticiello

Herons Montecatini: Benites, Carpanzano, Chiera 14, Natali 7, Longo, Arrigoni 6, Lorenzetti 2, Giancarli 3, Dell’Uomo 7, Lorenzi, Sgobba 11, Radunic 24. All. Luchi

Arbitri: Marco Guarino di Campobasso e Marco Palazzo di Campobasso