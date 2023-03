Pestaggio al 17enne dopo una lite tra fidanzati: presi i tre aggressori, uno è minorenne

VILLAVERLA - I carabinieri della Compagnia di Thiene hanno chiuso l'indagine sul pestaggio del giovane 17enne avvenuto domenica 26 febbraio nel piazzale delle feste in centro a Villaverla. I militari hanno denunciato, tre ragazzi, di 19, 18 e 16 anni, che sono ritenuti i responsabili delle percosse. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la causa dell’aggressione risalirebbe a uno scambio di insulti tra i rispettivi fidanzatini di due amiche, per futili motivi. A seguito degli insulti verbali, avvenuti durante una chiamata in viva voce, i due si sarebbero dati appuntamento nel centro del paese per una sorta di “resa dei conti”. Intorno alle 18, il diciasettenne di Marano, ha incontrato nel Piazzale delle Feste di Villaverla il suo antagonista, il quale, con l’aiuto di due amici, in uno scontro impari, si scagliava contro la vittima. Ne è seguito un parapiglia durato comunque pochi secondi fino a quando un testimone, allarmato dalle urla, ha intimato loro di smettere allertando il numero di emergenza 112.

Il giovane aggredito ha riportato lesioni lievi guaribili in sette giorni. Grazie alla testimonianza dei testimoni, della vittima e alla visione di alcune immagini degli impianti di videosorveglianza i carabinieri hanno identificato i tre giovani direttamente coinvolti nelle percosse, seppur con il volto parzialmente travisato. I due maggiorenni, nati in Italia, residenti a Schio e già noti alle forze di polizia per i loro trascorsi giudiziari legati a reati contro il patrimonio (furti, rapine) al tempo commessi da minorenni, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vicenza; il terzo componente del gruppo, minorenne, residente nel comune di Malo, è stato invece segnalato alla Procura della Repubblica Minorile di Venezia.