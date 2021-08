Omicidio di Marano, il presunto assassino si è tolto la vita in carcere

VICENZA Si è tolto la vita stanotte nel carcere di Vicenza, Gelindo Renato Grisotto, il muratore di 53 anni imputato per l’omicidio del vicino di casa Mario Valter Testolin, 67 anni. Testolin era stato ucciso ieri a Marano Vicentino in via Molinetta con due colpi di fucile. Grisotto ieri sera era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto nel carcere di Vicenza.

APPROFONDIMENTI MARANO VICENTINO Lite tra vicini per questioni di proprietà: uno ammazza...

Dopo la scoperta del corpo senza vita dell’artigiano, per capire i dettagli di quanto accaduto hanno eseguito un sopralluogo all'interno del carcere San Pio X i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza e il pm di turno. Gelindo Renato Grisotto, nella serata di ieri dopo un lunghissimo interrogatorio, era stato condotto nalla casa circondariale di Vicenza. Al pm il muratore 50enne aveva detto di aver agito in preda all'ira a seguito dell'astio maturato nei confronti della vittima - i due erano da tempo vicini di casa - per una serie di situazioni che avevano incrinato i rapporti. Per commettere il delitto il 53enne avrebbe utilizzato un'arma tipo fucile, da lui costruita artigianalmente circa un anno fa, rinvenuta nei pressi del luogo dell'omicidio.

IL DELITTO--->Lite tra vicini per questioni di proprietà: uno ammazza l'altro a fucilate