Lite tra vicini per questioni di proprietà: uno ammazza l'altro a fucilate

VICENZA - Omicidio a colpi di fucile nel Vicentino questa mattina alle 8.30 al culmine di una lite tra vicini di casa a Marano Vicentino, in via Molinetta. Nel corso di una discussione, per questioni di proprietà, un uomo ha imbracciato il fucile e ha sparato al vicino, Mario Valter Testolin, pensionato di 77 anni che continuava a svolgere l'attività di agricoltore nella sua proprietà. L'allarme è stato dato dai residenti. L'uomo è stato trovato esanime a terra, vicino ad un mezzo agricolo, dagli operatori del Suem e dai carabinieri di Thiene e Schio.

La prima ricostruzione

La tragedia si è consumata nel cortile di uno dei due uomini. Gli investigatori stanno verificando quanti colpi possano essere stati sparati. Sarebbero stati sentiti dai carabinieri anche alcuni possibili testimoni. I due vicini si sono messi a discutere furiosamente pare per una questione legata alle rispettive proprietà. Al culmine del litigio uno dei due ha imbracciato un fucile, regolarmente detenuto, e ha sparato all'altro, uccidendolo, probabilmente sul colpo.

Della vicenda è stato informato il pubblico ministero di turno, Augusto Corno. L'intera zona è stata transennata per tenere lontani i curiosi: sono numerosi i residenti giunti sul posto. Il sindaco del paese, Marco Guzzonato, una volta appreso dell'omicidio sta rientrando a Marano Vicentino, perché conosceva bene la vittima.