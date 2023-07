Mondiali di nuoto, esulta ancora l'Italia: Ceccon d'argento nei 100 dorso, secondo posto anche per Quadarella nei 1500 stile libero

Altre due medaglie per l'Italia del nuoto. Ai Mondiali di Fukuoka, il vicentino Thomas Ceccon, dopo l'oro di ieri nei 50 farfalla, ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 dorso.

L'azzurro è stato bruciato al fotofinish dallo statunitense Ryan Murphy.

Uno splendido argento lo ha vinto anche Simona Quadarella nei 1500 metri stile libero. In Giappone l'azzurra è stata preceduta dall'imprendibile statunitense Katie Ledecky, che conquista l'ennesimo oro mai in discussione con una gara condotta dalla prima alla trentesima vasca. Bronzo per la cinese Li Bingjie.

«Questa medaglia significa tanto, non la prendevo da quattro anni e da allora volevo riprendermi questi 1500 e ce l'ho fatta. Sono al settimo cielo», sono state le parole a caldo di un'emozionata Simona Quadarella, «Avevo un pò di paura di stare accanto a Ledecky, sono contenta perché nella prima metà della gara non ero nemmeno troppo lontana, poi lei è fortissima ma il mio obiettivo era arrivare seconda e così è stato. Sono felice in acqua mi sono sentita bene e adesso sono al settimo cielo».