Thiene. Minaccia i dipendenti dell'agenzia interinale, non contento rompe la vetrata

THIENE (VICENZA) - Prima minaccia i dipendenti dell'agenzia interinale e poi rompe la vetrata del condominio con dei blocchetti di pietra.

Questa mattina, 22 settembre, dopo le 11 un 22enne ha dato in escandescenze in piazzetta Rossi, a Thiene.

Prima ha minacciato le persone che lavorano all'agenzia interinale Dimensione impresa, poi ha preso quelli che sembrano sampietrini e ha infranto la porta d'ingresso del condominio sulla piazza. E nel farlo si è ferito a una mano. Bloccato dagli agenti della polizia locale Nordest vicentino, è stato portato in ospedale per essere curato. I vigili inoltreranno richiesta di espulsione o di foglio di via da Thiene anche perché un gesto simile il giovane lo aveva già compiuto l'anno scorso.