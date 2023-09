Migranti, Asiago apre all'accoglienza di minori non accompagnati: «Saranno inseriti a scuola e impareranno l'italiano»

ASIAGO - Il Comune di Asiago (Vicenza) apre all'accoglienza dei minoni non accompagnati in arrivo nel Veneto in questi giorni con i richiedenti asilo inviati da Lampedusa. Il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern in questi giorni ha dato la disponibilità al Prefetto Salvatore Caccamo ad ospitare piccoli nuclei di minori che potrebbero giungere nei prossimi giorni. «Ad Asiago - spiega - abbiamo la fortuna di disporre di strutture adeguate a questo scopo.