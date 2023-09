In arrivo in Veneto 185 migranti sbarcati a Lampedusa. Intanto dal confine del Friuli VG ne sono entrati 13.700 in otto mesi

Nuovi migranti sbarcati a Lampedusa sono in arrivo in Veneto, mentre si è calcolato che il numero di stranieri entrati in Friuli Venezia Giulia nei primi otto mesi di quest'anno siano 13.700.

VENETO

Vediamo gli ultimi arrivi sul fronte siciliano. Quattrocentotrentacinque dei 700 migranti imbarcati da Lampedusa sul traghetto di linea Galaxy dopo l'approdo a Porto Empedocle saranno trasferiti in altre località, anche fuori dalla Sicilia. Saranno 185 quellI che partiranno per il Veneto, altri 250 invece verranno trasferiti in Lombardia.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Intanto il ministro Piantedosi fornisce i numeri di quanti migranti sono entrati dal confine friulano. «Con un trend in crescita che si è iniziato a registrare dal 2021, nei primi otto mesi dell'anno in corso risultano aver fatto ingresso nella Regione Friuli Venezia Giulia 13.700 migranti. In tale contesto, per garantire la tenuta del sistema di accoglienza, è stato attivato un meccanismo di trasferimento sistematico dei migranti presso centri ubicati in altre regioni». Questo quanto detto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time alla Camera di oggi 13 settembre.