Dai parrucchieri ai commessi con reddito di cittadinanza: lavoratori irregolari nei negozi, stangati i titolari

VICENZA - La Guardia di finanza di Vicenza ha scoperto 13 lavoratori irregolari nel corso di alcuni controlli, tra di loro anche clandestini e alcuni percettori di reddito di cittadinanza. Le verifiche hanno riguardato i comuni di Vicenza, Castelgomberto, Rosà e la località turistica di Gallio. Le sanzioni complessive ammontano a oltre 40 mila euro.

In città le fiamme gialle hanno sorpreso all'interno di un barbiere due cittadini clandestini che in nero stavano eseguendo acconciature ad alcuni clienti. Sull' Altopiano i controlli hanno individuato in un negozio due persone impiegate senza contratto e beneficiari del reddito di cittadinanza a cui è stata contestata una indebita percezione di 15mila euro. A Rosà è stato chiuso un centro di abbigliamento cinese con 6 lavoratori in nero di cui uno clandestino.