Travolta da un'auto mentre attraversa: donna di 34 anni in fin di vita

PIANEZZE - Sono gravissime le condizioni di una giovane di 33 anni, residente a Colceresa, coinvolta nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale avvenuto a Pianezze, uno dei comuni del Bassanese. Secondo una prima ricostruzione da parte di una pattuglia dei carabinieri di Marostica, intervenuta per i rilievi e per regolare il traffico, la donna stava attraversando la strada, in via Oppio, quando è stata investita da un'auto.



Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni l'impatto è stato molto violento: la 33enne è stata caricata sul cofano e poi scaraventata sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri, riportando ferite molto serie. Nel luogo del sinistro è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Bassano, i cui sanitari le hanno prestato le prime cure, intubandola sul posto per poi trasportarla al San Bassiano, dove è stata subito trasferita in sala di rianimazione. I militari hanno raccolto la testimonianza dell'automobilista e di altre persone che hanno assistito all'investitore per ricostruire l'esatta dinamica. © RIPRODUZIONE RISERVATA