Viaggio nell'inferno di Dante e ritorno, reinterpretazione moderna al castello di Thiene

THIENE - "L'inferno di Dante" è al castello di Thiene: viaggia verso il sold-out lo spettacolo infernale che viene proposto il 17 luglio, alle 21.30. "L'Inferno di Dante" è una reinterpretazione moderna, firmata dal regista Lorenzo Sammani e da Caraval Spettacoli, del viaggio del Sommo Poeta e Virgilio tra i nove gironi infernali della Divina Commedia. Un evento da non perdere: ideale per chi ama Dante ma anche per chi, incuriosito, desidera “provare” l'emozione di un viaggio all'inferno (e ritorno).

La prenotazione è obbligatoria. Lo spettacolo di 1 ora e 40 minuti è adatto a spettatori dai 14 anni in su. Biglietto 18 euro. Prenotazioni: caravalspettacoli@gmail.com / 3791497805.