Perdono il controllo dell'auto e si rovesciano: feriti i due conducenti

BASSANO/DUEVILLE - Alle 23 di ieri sera, domenica 6 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ognissanti a Bassano del Grappa per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

Un secondo incidente tra due auto di cui una rovesciata questa mattina alle 7 in A31 all’altezza dello svincolo di Dueville in direzione Nord: due persone ferite. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem nel soccorso ai due feriti. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.