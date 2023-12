Sfonda le vetrina del bar con l'auto e si dilegua nella notte: caccia all'automobilista

THIENE - Alle prime luci dell’alba di domenica, 10 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza Rovereto a Thiene per un’auto che ha invaso il plateatico di un bar per poi abbatterne la vetrina e proseguire la propria corsa.

Non si hanno notizie di persone rimaste ferite. I pompieri accorsi dal distaccamento volontario di Thiene, hanno messo in sicurezza il bar Cbo, eliminando tutti gli elementi pericolanti della vetrina e del plateatico. I carabinieri intervenuti sul posto hanno iniziato le indagini per individuare l’automobilista che si è dileguato dopo l’incidente. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 8.