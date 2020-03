Frontale fra due auto, resta incastrato nella "Panda": gravissimo 65enne

VICENZA - Due feriti, di cui uno in gravissime condizioni, è il bilancio di un pauroso incidente stradale avvenuto all'alba di oggi (venerdì 27 marzo), attorno alle 5.30, in via Ragazzi del '99 a Vicenza. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (sul posto una pattuglia della Polizia di Stato e due della polizia locale) si sono scontrate frontalmente due auto: ad avere la peggio è stato il conducente di una Fiat Panda, un 65enne vicentino, rimasto incastrato all’interno dell'utilitaria, andata completamente distrutta.



L’uomo, le cui condizioni sono apparse subito molto serie, è stato liberato dai vigili del fuoco del capoluogo e poi stabilizzato sul dal personale sanitario del Suem 118 e quindi trasferito in ambulanza in ospedale. Ferito, ma in maniera più lieve, anche l’autista della Honda Civic pure lui trasportato in pronto soccorso da un’altra ambulanza.



La Polizia di Stato ha segnalato e deviato il traffico durante i soccorsi, mentre i rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo un’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA