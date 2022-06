Panda finisce capovolta nel canale: conducente ferita, soccorsa da un passante

VILLAGA - Dritta con la Panda fuori strada. L'auto è finita con le ruote all'insù in un canale, per fortuna in quel momento non troppo carico d'acqua. La donna alla guida è stata soccorsa da un passante, che l'ha aiutata a uscire dalla poco comoda posizione, e poi è stata ovviamente trasportata all'ospedale. Poco prima delle 8 di oggi, mercoledì 15 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verdi a Villaga per un’auto finita rovesciata in un canale d’irrigazione a bordo strada: è rimasta ferita la conducente.

I pompieri, arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza la vettura e controllato che non vi fossero altre persone coinvolte. La conducente aiutata a venire fuori da un passante è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero del mezzo.