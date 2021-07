Moto impatta con bici e si ferma 40 metri dopo: 80enne scaraventato nel fosso. Due feriti

ZANÈ - Violento impatto tra moto e bici: ciclista ottantenne finisce nel fosso. Stamattina verso le 11 un motociclista, S.P., 62 anni, residente a Montecchio Maggiore, che stava percorrendo via Monte Summano con direzione nord, cioè in direzione di Piovene, per cause in corso di accertamento andava a sbattere contro un ciclista ottuagenario, A.C., un uomo di appunto anni 80 residente a Zanè, che circolava nello stesso senso di marcia.

La bici dell'anziano scaraventato nel fosso

A causa della collisione, il ciclista è stato sbalzato nel fossato adiacente, mentre la moto ha finito la sua corsa dopo circa 40 metri. I due uomini coinvolti hanno riportato diverse varie lesioni. Sul posto è intervenuto il Suem 118 che ha trasportato il ciclista e il motociclista all'ospedale di Santorso in codice giallo. È arrivata anche una pattuglia del Consorzio di polizia locale Nordest Vicentino per i rilievi del sinistro.